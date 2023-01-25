ميناء دمياط يستقبل 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة منها السفينة ( VIVA UNITY ) و التي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16113 طن تشمل : 9824 طن يوريا و 1427 طن رمل و 4862 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28017 طن تشمل : 12235 طن قمح و 4343 طن صويا و 6201 طن خردة و 774 طن خشب زان و 4464 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1531 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 112 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2960 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 43448 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 95181 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3616 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و طنطا وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4456 شاحنة.