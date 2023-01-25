مياه الأقصر تطلق حملة التوعية بمخاطر الوصلات الخلسة والعقوبات القانونية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، فعاليات حملة توعية للمواطنين بمخاطر الوصلات الخلسة سواء كانت مياه شرب أو صرف صحى والمسائلة القانونية، والعقوبات المترتبة على التعدى على مياه الشرب وشبكات الصرف صحى دون التعاقد مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك استخدام مياه الشرب فى غير الغرض المخصص لها، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسة بالحفاظ على الموارد المائية خاصة مياه الشرب، حيث تمر بمراحل تنقية ذات تكلفة مرتفعة فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.

وقالت الشركة خلال فعاليات الحملة، أنه استنادًا إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية بتحريم التعدى على شبكات المياه وشبكات الصرف الصحى، أو استخدام مياه الشرب فى غير الغرض المخصص لها، حيث أصدر اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان تعليماته ببدء أعمال الحملة التى شملت مناطق شمال الأقصر التابعة لمركز ومدينة الزينية ومنها المدامود - جاد الكريم كمرحلة أولى. بتنفيذ مسئولى إدارات ( القطاع التجارى - التوعية - خدمة عملاء - التسرب - الشبكات - التشغيل والصيانة ) حيث أرشدت إدارة التوعية إلى أهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه ودورها فى توفير ما لايقل على 35% من قيمة الفاتورة.

وكان قد كشف المهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل المشروعات التى تمت على مدار الفترة الماضية، حيث تعمل الشركة على قدم وساق لإدخال مشروعات المياه والصرف الصحى بكافة القرى والنجوع، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

ويضيف المهندس محمد يحيى، أنه فى قطاع مياه الشرب تم خلال الفترة الماضية التسليم لتوسعات محطة مياه أرمنت مرحلة ثانية 34 ألف م3/يوم، لتصبح بطاقة 68 ألف م3/ يوم بتمويل الصندوق الإنمائى العربى الكويتى، فى يوليو 2021 وجارى أعمال التسليم النهائى، وتم التسليم النهائى لمحطة مياه إسنا الجديدة - الشيخ مسكين، وتم التسليم الجزئى للشبكات يناير 2019 والتى تخدم 300 ألف نسمة.. بطاقة 61 ألف م3/يوم، وجارى التسليم الكلى للشبكات، وجارى العمل بمحطة مياه الطود المدمجة 10 ألف م3/ يوم بنسبة تنفيذ 60%.



حملة التوعية بمخاطر الوصلات الخلسة والعقوبات القانونية عليها



حملة التوعية بمخاطر الوصلات الخلسة والعقوبات القانونية



مياه الأقصر تطلق حملة التوعية بمخاطر الوصلات الخلسة



