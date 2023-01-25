"مودرن جاس" لسكان نجع حمادى: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة غاز غدا

مروة الغول

أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي " مودرن جاس "، إحدى شركات قطاع البترول، أنه سيجرى ملء خزان الرائحة الخاص بمحطة منازل نجع حمادي بمحافظة قنا، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء غد الخميس.

وأهابت الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التى قد تنتج بالأماكن المحيطة بالمصدر، حيث إن أعمال ملء خزان الرائحة هى أعمال دورية ولا تمثل أى خطورة.

وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

ونشرت الشركة، في بيان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أرقامًا للاتصال بها فى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الغاز الطبيعى من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.