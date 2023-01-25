اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مطار برلين يلغى الرحلات الجوية وسط إضراب نظمه اتحاد العمال

الأربعاء، 25 يناير 2023 09:35 ص
مطار برلين يلغى الرحلات الجوية وسط إضراب نظمه اتحاد العمال مطار برلين ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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ألغى مطار برلين الدولى جميع رحلاته، اليوم الأربعاء، والمقدرة بنحو 300 عملية إقلاع وهبوط، ما يؤثر على حوالى 35 ألف مسافر، وذلك فى ظل إضراب نظمه اتحاد العمال "فيردى"، بحسب بيان صادر عن المطار.

ويطالب اتحاد العمال وفقا لموقع " الشرق" الإخبارى، بزيادة قدرها 500 يورو شهرياً (543 دولاراً) لموظفي الخدمات الأرضية على مدى 12 شهراً، بالإضافة إلى مكافآت أعلى لأفراد الأمن الجوي الذين يعملون فى عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

يذكر أن مطار برلين براندنبورج الدولي، أوقف بداية العام الماضى، حركة الطيران والهبوط والإقلاع، بسبب عاصفة "يلينيا".

وذكرت الإذاعة الألمانية أن الأشجار المتساقطة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في بافاريا ونورد راين فيستفالن.

وتلقت السلطات نحو 76 مكالمة استغاثه متعلقة بالطقس، كان معظمها من الأشجار المتساقطة أو المكونات السائبة.

 

 


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