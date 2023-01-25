مطار برلين يلغى الرحلات الجوية وسط إضراب نظمه اتحاد العمال

ألغى مطار برلين الدولى جميع رحلاته، اليوم الأربعاء، والمقدرة بنحو 300 عملية إقلاع وهبوط، ما يؤثر على حوالى 35 ألف مسافر، وذلك فى ظل إضراب نظمه اتحاد العمال "فيردى"، بحسب بيان صادر عن المطار.
ويطالب اتحاد العمال وفقا لموقع " الشرق" الإخبارى، بزيادة قدرها 500 يورو شهرياً (543 دولاراً) لموظفي الخدمات الأرضية على مدى 12 شهراً، بالإضافة إلى مكافآت أعلى لأفراد الأمن الجوي الذين يعملون فى عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
وذكرت الإذاعة الألمانية أن الأشجار المتساقطة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في بافاريا ونورد راين فيستفالن.
وتلقت السلطات نحو 76 مكالمة استغاثه متعلقة بالطقس، كان معظمها من الأشجار المتساقطة أو المكونات السائبة.