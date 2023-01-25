مصر استوردت إيه من الهند فى 10 أشهر عام 2022

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من الهند ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر عام 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2021، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 2.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 44.8%.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم 5 مجموعات سلعية استوردتها مصر من الهند خلال الفترة المذكورة وكانت وفقا لما يلي:

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الهند خلال أول 10 أشهر من عام 2022

لحوم بقيمة 588.7 مليون دولار.

حديد وصلب بقيمة 507.3 مليون دولار.

الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 440.6 مليون دولار.

منتجات كيميائية عضوية بقيمة 298.7 مليون دولار.

مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 210.4 مليون دولار.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والهند في الفترة من يناير وحتى أكتوبر عام 2022، وسجلت نحو 5.2 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 20.8%.