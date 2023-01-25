مصرع 3 سيدات وإصابة 5 فتيات فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى المنيا

لقى 3 سيدات مصرعهن، وأصيب 5 فتيات فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الصعيد الصحراوى الغربي عند مدخل مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، وتم نقلهن إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، مدخل مركز أبو قرقاص، وانتقلت سيارات الإسعافات إلى موقع الحادث.

وأفادت التحريات الأولية، أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد قائدها.

وتبين مصرع 3 عاملات مجهولات الاسم والعنوان، وإصابة كلا من فرحة خلف محمود 12 سنة، وشقيقتها وردة 10 سنوات، وياسمين نشأت محمد 12 سنة، وملك نصر إسماعيل 12 سنة، مقيمات بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، وآخري مجهولة الاسم والعنوان.