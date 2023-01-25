مصرع طفل وإصابة والديه بحادث تصادم دراجة نارية وسيارة بشبرا الخيمة

صرحت جهات التحقيق بشبرا الخيمة فى محافظة القليوبية، بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة أسفل الطريق الدئرى بمنطقة مسطرد، حيث أسفر الحادث عن إصابة والده ووالدته ومصرع الطفل، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعى حول الوفاة، والاستعلام عن حالة المصابين.

وتلقت أجهزة أمن القليوبية بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم لموتوسيكل وسيارة أسفل الطريق الدائرى بمسطرد، ووجود حالة وفاة ومصابين اثنين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن والمرور و3 سيارات إسعاف، وتم رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية للطريق، وتسيير المرور بالمنطقة ونقل المتوفى والمصابيّن للمستشفى.

وكشفت تحريات المباحث، أن حالة الوفاة لطفل يدعى "آدم محمد"، 7 سنوات، إذ لقى مصرعه خلال محاولة إسعافه فى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام، فيما أصيب والده "محمد السيد عبد الوهاب"، باشتباه ما بعد الارتجاج، ووالدته "راندا رضا" باشتباه كسر فى الحوض، وتم نقلهما للعلاج فى مستشفى ناصر العام.

وتابعت التحريات، أن الحادث عبارة عن تصادم سيارة وموتوسيكل كان يستقله الزوجان وطفلهما، وجرى رفع آثار الحادث، ونقلهم للمستشفى، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة الطفل والتحفظ على سائق السيارة وندب المهندس الفنى لمعاينة الموقع.