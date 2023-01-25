مصرع طالب فى حادث انقلاب جرار زراعى بإحدى قرى مركز أبو تشت بقنا

لقى طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب جرار زراعي بقرية الخوالد في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة لنقله إلى مشرحة المستشفى.
تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع طالب في حادث انقلاب جرار زراعي، بقرية الخوالد في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع إسلام محمود، 16 عاما، من نفس القرية.
تم تحرير محضر بالوقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.
مصرع طالب فى حادث انقلاب جرار زراعى بإحدى قرى مركز أبو تشت بقناالأربعاء، 25 يناير 2023 11:21 ص
جثة - أرشيفية
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لقى طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب جرار زراعي بقرية الخوالد في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة لنقله إلى مشرحة المستشفى.
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