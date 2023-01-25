مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى 3 حوادث متفرقة بالوادى الجديد

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

لقي شاب وطفل مصرعهما فى حادثين متفرقين كما أصيب 8 آخرين في حادث ثالث، مساء الثلاثاء، بمحافظة الوادي الجديد حيث لقى شاب فى العقد الثاني من عمره مصرعه في حادث تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية بمركز الداخلة، حيث تلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام توفى في حادث مروري.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وبالفحص تبين تصادم سيارة أجرة تاكسي بدراجة نارية بمدينة "موط" بمركز الداخلة، أسفر عن مصرع سائق الدراجة النارية وهو" يوسف صلاح كامل"، 20 سنة، فيما أصيب "ماهر محمد شاذلي"، 50 سنة، باشتباه كسر ووجروح متفرقة.

جرى نقل المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما لقي طفل مصرعه، غرقًا في بئر زراعي بمركز الداخلة، وتبين وفاة عمر فتحي سفينة محمد، 14 سنة بعد أن غرق في بئر زراعي بقرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، وجرى نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الداخلة العام ووضعها تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادث.

كما أصيب 7 عمال، في حادث مروري، بمنطقة شرق العوينات، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بإحدى المزارع في منطقة شرق العوينات أسفر عن إصابة 7 عمال وهم كامل أحمد معتوق، 43 سنة، طه فتحي يوسف خليل 14 سنة، وأحمد محمد أحمد 50 سنة، علاء أحمد سيد 37 سنة، محمد عبد المقصود إبراهيم 15 سنة، علاء محمد حسان 40 سنة مصطفى على خليفة 20 سنة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.