مراحل العمل فى موسم تجفيف الطماطم بالأقصر من الحصاد للتصدير × 15 صورة

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" مراحل العمل فى موسم تجفيف الطماطم داخل محطة الشهيد ماجد صالح بقرية طفنيس التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حيث يتم بصورة يومية حالياً العمل بموسم تجفيف الطماطم فى جنوب المحافظة، ويحقق المشروع جنوب وغرب الأقصر خطوات كبيرة وناجحة بالحصول على الدعم من وزارة الزراعة بصورة أكبر لتوفير كافة مستلزمات مناشر تجفيف الطماطم، لفتح أسواق عالمية تنجذب لتلك المحاصيل الغنية بالخيرات من جنوب الصعيد.

ومن جانبه، قال المهندس عبد الكريم دياب المسئول عن منشر الطماطم المجففة بمحطة الفرز التابعة لوادي النسيم والتى تحمل اسم "محطة الشهيد ماجد صالح"، ورئيس جمعية المطاعنة لتنمية المجتمعات العمرانية، إنه يبدأ العمل فى تجفيف الطماطم، قبل الموسم بشهور حيث يتم التعاقد مع أصحاب مزارع الطماطم لتوريدها فور الحصاد فى نهاية كل عام، حيث يتم جمع المحصول وتوريد أفضل وأجود حبات الطماطم لمحطات الفرز والتجفيف، ثم بدء مرحلة التنظيف والفرز والغسيل داخل المحطة.

وأضاف المهندس عبد الكريم دياب لـ"اليوم السابع"، أنه عقب نهاية عمليات الغسيل والتنظيف لمحصول الطماطم، يتم البدء فى نقل تلك الكميات بواسطة الشباب فى المناشر لتنطلق الفتيات فى تقطيعها نصفين على المناشر فى الهواء الطلق وأسفل أشعة الشمس، وبعد وضع المواد اللازمة عليها خلال مرحلة التجفيف يتم جمعها فى الأجولة لحين تجهيزها للتصدير للخارج وبيعها بالأسواق العالمية والأسواق الداخلية.

وأوضح مسئول أكبر منشر للطماطم جنوب الأقصر، أنه يعد محصول الطماطم من المحاصيل المهمة التي تنتشر زراعتها فى مدينة إسنا والأقصر بصورة كبيرة، حيث تحقق ربحاً كبيراً وتغطى تكاليف وخدمات الزراعة، حيث إن الطماطم تدخل فى مختلف الأكلات فى المنازل، وينتج الفدان من 30 لـ40 طن طماطم حسب جودة الأرض ورى المحصول والاهتمام به طوال فترة الموسم، موضحاً أن الطماطم المجففة تستهدف سوقين هما الإيطالية وحالياً يتم التجهيز للتصدير للسوق البرازيلية، وتوجد المحطة داخل قرية طفنيس والكيمان والنجوع وهناك 3 جمعيات تشترك فى ذلك المنشر، والذي يهدف فى الأساس للتنمية وفتح مجال لخلق فرص عمل عبر العمل فى الإنتاج الزراعى.



أكبر-منشر-لتجفيف-الطماطم-بمحافظة-الأقصر



الحمراء-المجنونة-خلال-غسلها-وفرزها-بالمنشر



الشباب-خلال-فرز-وغسيل-الطماطم



الطماطم-الحمراء-على-جهاز-الفرز-قبل-التجفيف



الطماطم-تدخل-على-سير-جهاز-الغسيل-والفرز



العمال-يضعون-الطماطم-فى-الأجهزة-بالمنشر



العمل-فى-فرز-الطماطم-قبل-مرحلة-التجفيف



العمل-فى-موسم-تجفيف-الطماطم



تجهيز-كميات-الطماطم-لتجفيفها-بالأقصر



تقطيع-الطماطم-لتجهيزها-للتجفيف-بالأقصر



عمل-الفتيات-فى-تجفيف-الطماطم-بالمناطق-الجبلية



عمليات-فرز-الطماطم-قبل-التجفيف



كميات-الطماطم-تستعد-للتجفيف-بالأقصر