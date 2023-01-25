اليوم السابع
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مديريات الأمن تحتفل بأسر الشهداء والمصابين فى عيد الشرطة.. صور

الأربعاء، 25 يناير 2023 02:24 م
مديريات الأمن تحتفل بأسر الشهداء والمصابين فى عيد الشرطة.. صور الاحتفال مع أسر الشهداء
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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أقامت مديريات الأمن احتفاليات لعدد من أسر الشهداء والمصابين لمشاركتهم الاحتفال بعيد الشرطة .
     
وتم خلال الاحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء والمصابين بتلك المناسبة الوطنية التى تؤكد أن الشرطة المصرية كانت ومازالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان. 
      
ومن جانبها، أعربت أسر الشهداء والمصابين عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الاحتفاليات التى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.
 
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الاحتفال مع أسر الشهداء
الاحتفال مع أسر الشهداء
 
 
جاء ذلك فى ضوء الإحتفال بعيد الشرطة الــ 71 ، تخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزاً للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة .. وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة والمصابين تقديراً وعرفناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن وإستقرار الوطن .
 

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