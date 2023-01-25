محافظ قنا ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

وقال محافظ قنا إن جنود مصر البواسل هم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، وأن مصرنا الغالية تعيش فى أمانٍ وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة برجاله البواسل، وأبطال القوات المسلحة الشرفاء، موجهًا التحية لشهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم الذكية الطاهرة في سبيل أمن واستقرار الوطن وحماية مقدراته وأراضيه، مشيدا بتضحيات رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل عام 1952، لتبقي هذه الذكري دائما وأبدا رمزا للتضحية والفداء والعطاء من أجل أبناء هذا الوطن.

وأضاف الداودي أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، في ظل القيادة الرشيدة الواعية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخًا جاذبًا للاستثمار.

وقدم رئيس جامعة جنوب الوادي، التهنئة لمدير أمن قنا ورجال الشرطة بمناسبة الذكري 71 لعيد الشرطة، مؤكدا أن هذه المناسبة تؤرخ لمسيرة الشرطة المصرية في تقديم كافة صور التضحية حمايةً لأمن الوطن والمواطن، وكذلك تقديم نماذج وطنية متميزة تحرص علي سلامة المجتمع وتعزز من قدرته في تحقيق التنمية الشاملة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

عقب ذلك تبادل محافظ قنا ومدير الأمن الدروع التذكارية تقديرا للجهود الكبيرة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى الحفاظ على الأمن والأمان وسلامة المواطنين ومكتسباتهم.