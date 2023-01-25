محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، اليوم، الاجتماع الدورى الذى يعقده مع القيادات التنفيذية لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الآداء، والعمل على تذليل أى معوقات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات التى تهم المواطن السوهاجى.

حضر الاجتماع كل من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تمهيد الطرق الداخلية، ومداخل القرى، التي تشهد أعمال البنية التحتية، لتيسير الحركة المرورية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتا إلى ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات لرفع التراكمات أولا بأولا، وتمهيد الطرق حتى الانتهاء من جميع المشروعات، والبدء في أعمال الرصف.

وتناول الاجتماع كذلك موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، ووجه المحافظ بتكثيف الحملات، وإزالة التعديات إزالة تامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع صرف صحي جهينة، ومستشفي جهينة المركزي، والسوق الحضري، كما تمت مناقشة استكمال الأعمال التابعة لشركة المياه بقرية "العوامية" بمركز ساقلتة، وطريق ساقلتة الرئيسي وحاجته إلى أعمال التمهيد والتسوية اللازمة للطريق.

وتناول الاجتماع أيضا دراسة تخصيص قطعة أرض بحي غرب سوهاج، لإنشاء عمارات إسكان اجتماعي عليها، كما تمت مناقشة الموقف التنفيذي لنفق العروبة، حيث تم نقل كابلات الكهرباء الرئيسية المغذية لمدينة سوهاج، وجارى استكمال الأعمال.

واستعرض الاجتماع كذلك الموقف التنفيذى على مستوى مراكز المحافظة لمشروعات الخطة الاستثمارية 2022/2023م، وموقف طرح جميع المشروعات المطلوب تنفيذها؛ لتقدم خدماتها للمواطن السوهاجي في أسرع وقت ممكن.