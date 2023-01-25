محافظ القاهرة يزور مديرية الأمن للتهنئة بعيد الشرطة

كتب سيد الخلفاوى

زار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة المصرية، التقى خلالها باللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الشرقية والجنوبية والشمالية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من قيادات المحافظة .

وأعرب محافظ القاهرة عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني في كافة المجالات لتحقيق الاستقرار والأمان للمواطن ومكافحة الإرهاب وملاحقة الفساد واستئصاله وعودة الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون مشيدًا بدور جهاز الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية والتصدي بكل حسم لكل محاولات النيل من أمن الوطن .

وأثنى محافظ القاهرة على ما تقدمه الشرطة المصرية من تضحيات وأرواح الشهداء الذكية من اجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، وتقديره الكامل لصمود وتماسك أسر الشهداء وأبنائهم الكرام، مؤكدًا أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية خالدة تجسد صورة حقيقية للتضحية ومعنى العطاء وعمق الانتماء فى سبيل رفعة وطننا الغالي .

وأهدى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال زيارته لمديرية أمن القاهرة بمناسبة الإحتفال بالذكرى ال 71 لعيد الشرطة المصرية، درع المحافظة للواء اشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ،وللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة ، كما قام اللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير امن القاهرة بإهداء درع مديرية أمن القاهرة للواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة .

وبدأت قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذار لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

وكانت هذه الحادثة اهم الأسباب فى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها وهو ما جعل إكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حى العرب وحى الإفرنج ووضع سلك شائك بين المنطقتين بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب.

هذه الأسباب ليست فقط ما ادت لاندلاع المعركة بل كانت هناك أسباب أخرى بعد إلغاء معاهدة 36 فى 8 أكتوبر 1951 غضبت بريطانيا غضبا شديدا واعتبرت إلغاء المعاهدة بداية لإشعال الحرب على المصريين ومعه أحكام قبضة المستعمر الإنجليزى على المدن المصرية ومنها مدن القناة والتى كانت مركزا رئيسيا لمعسكرات الإنجليز وبدأت أولى حلقات النضال ضد المستعمر وبدأت المظاهرات العارمة للمطالبة بجلاء الإنجليز.



محافظ القاهرة ومدير أمن القاهرة (2)



التهنئة بعيد الشرطة



التهنئة بعيد الشرطة