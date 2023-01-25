محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، بوضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، ومراد رأفت السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وعدد من القيادات الأمنية و الشرطية.

بدأت المراسم بقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء الشرطة أبناء مصر الأبرار ثم عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الوطني لتعزيز روح الإنتماء والولاء لوطننا الغالي مصر.

أكد محافظ الشرقية اعتزازه بالدور العظيم الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص وتفاني قائلا : اليوم نتذكر الوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة في مدينة الإسماعيلية عام 1952 م وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطاني دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية.

وأشاد المحافظ بملحمة البطولات الوطنية التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جنباً إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم في الحفاظ على امن واستقرار البلاد مؤكدا أننا جميعاً سنظل نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها سيظل مكتوباً بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف وستتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

وأرسل محافظ الشرقية تحية تقدير لرجال الشرطة البواسل في عيدهم الواحد والسبعين، مؤكدا أنهم أيقونة التضحية والفداء من أجل الآخرين والدروع الواقية لحماية الجبهة الداخلية والدفاع عن الوطن وإعلاء قيمته.