اليوم السابع
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الأربعاء، 25 يناير 2023 03:38 م
أكرم القصاص
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محافظ الدقهلية يكلف رؤساء الأحياء بإزالة الحواجز من الشوارع لتيسير الحركة

الأربعاء، 25 يناير 2023 02:44 م
محافظ الدقهلية يكلف رؤساء الأحياء بإزالة الحواجز من الشوارع لتيسير الحركة جانب من الإجتماع
الدقهليه شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق، والمحاسب السيد النخيل رئيس حي غرب المنصورة بسرعة إزالة الحواجز الخرسانيه من كافة شوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية وتسهيل انتقال المواطنين .
 
ووجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور الدقهلية، والإدارة العامة لشرطة المرافق، لتيسير وتنظيم الحركة المرورية بجميع شوارع المنصوره ورفع كافة الاشغالات . 
 
 وأكد " مختار " علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل كافة المشاكل التي تواجههم .
 
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستجابة الي مطالب المواطنين وحل كافة مشاكلهم وتسهيل الحركة المرورية بكافة المدن المصرية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن
 
 

 


الدقهليه

محافظ الدقهليه

حي غرب المنصوره

حي شرق المنصوره

إزالة الحواجز الخرسانية



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