محافظ الدقهلية يكلف رؤساء الأحياء بإزالة الحواجز من الشوارع لتيسير الحركة

ووجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور الدقهلية، والإدارة العامة لشرطة المرافق، لتيسير وتنظيم الحركة المرورية بجميع شوارع المنصوره ورفع كافة الاشغالات .

وأكد " مختار " علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل كافة المشاكل التي تواجههم .

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستجابة الي مطالب المواطنين وحل كافة مشاكلهم وتسهيل الحركة المرورية بكافة المدن المصرية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن