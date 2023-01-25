محافظ الدقهلية يكلف رؤساء الأحياء بإزالة الحواجز من الشوارع لتيسير الحركة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق، والمحاسب السيد النخيل رئيس حي غرب المنصورة بسرعة إزالة الحواجز الخرسانيه من كافة شوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية وتسهيل انتقال المواطنين .
ووجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمرور الدقهلية، والإدارة العامة لشرطة المرافق، لتيسير وتنظيم الحركة المرورية بجميع شوارع المنصوره ورفع كافة الاشغالات .
وأكد " مختار " علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل كافة المشاكل التي تواجههم .
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستجابة الي مطالب المواطنين وحل كافة مشاكلهم وتسهيل الحركة المرورية بكافة المدن المصرية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن
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