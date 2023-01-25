محافظ الدقهلية يحيل 27 محضر مخالفات تموينية ضبطها للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير27 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن بلقاس ولمنزلة وطلخا، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن2 محضر نقص وزن، و1 محضر عدم إعطاء بون صرف، و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و9 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، و6 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و4 محاضر مجهولة المصدر، و2 محضر تجميع مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء، و1 تصرف في سلع تموينية، و1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( مستودع بوتاجاز)، و تم التحفظ علي 3000لتر بنزين وسولار، و1 طن أعلاف- نصف طن لحوم مجمدة، 100علبة سجائر مختلفة الأنواع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

وفي ذات السياق استمرت حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء..حيث قامت رئاسة مركز ومدينة تمي الامديد باشراف المحاسب طه ابو عيش ورئاسة مركز ومدينة بني عبيد ، باشراف المحاسب متولي عبد العال، ورئاسة مركز ومدينة اجا، باشراف السيد حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا، بتنفيذ حملات خماسية مشتركة للمرور علي المحلات ومنافذ البيع بنطاق المدينة للتاكد من صلاحية السلع المعروضة وتواجد الاسعار عليها ووالتفتيش علي مدي صلاحية السلع للاستهلاك الادمي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.