محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارى

الدقهليه شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقة عدد من القيادات الأمنية، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بمعسكر الأمن المركزى بسندوب بمناسبة عيد الشرطة الـ(71 ).

وأكد "المحافظ" على أن ما حققه رجال الشرطه البواسل من بطولات وتضحيات فى معركة الإسماعيلية سطر بحروف من نور فى سجل التاريخ كيف تصدى هؤلاء الأبطال للعدو التى ستظل هذه المعركة رمزا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية.

وأشار "مختار" إلى أن الشرطه المصرية هى صمام الأمن والأمان للشعب المصرى والتى تثبت يومًا بعد يوم بسالتها وقدرتها على حفظ مقدرات الوطن وتحقيق رسالتها فى خدمة الشعب، فضلًا عن تفانيها مع القوات المسلحة فى الحفاظ على الأمن الداخلى والخارجى للدوله المصريه.

وقدم "المحافظ" التهنئة لكافة رجال الشرطة البواسل بمناسبة عيدهم، معربًا عن امتنانه وتقديره الشديد لهم، ومعهم القوات المسلحة المصرية لبذلهم الغالى والنفيس فى سبيل حماية تراب الوطن وتحقيق الامن والامان لمصرنا الغالية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبا.

جاء ذلك بمناسبة احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ71 لعيد الشرطه المصرية الذى يتأتى تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية التى ترسخ فى الاذهان بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فى سبيل حماية تراب الوطن ولتبقى راية مصر عالية خفاقة.