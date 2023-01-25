محافظ الأقصر ينعى الراحل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع

الأقصر – أحمد مرعى

نعى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفى الراحل علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات بجريدة وموقع اليوم السابع، والذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض ورحلة عمل زاخرة بالعطاء والتفانى فى مؤسسة اليوم السابع.



وقال المستشار مصطفى ألهم، أنه ينعى كافة قيادات وأسرة تحرير جريدة اليوم السابع، فى فقيدهم الزميل الراحل علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات بجريدة وموقع اليوم السابع، داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



كما تقدم مسئولى إعلام محافظة الأقصر، بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الصحفية والزملاء بمؤسسة اليوم السابع؛ داعين الله أن يتقبله فى الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحماته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وكان توفى إلى رحمة الله الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وقد صعدت روح الزميل إلى بارئها بعد صراع مع المرض استمر عدة أسابيع، جعلها الله فى ميزان حسناته، ونعزى أنفسنا وأهله وأصدقائه ومحبيه، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانٍ فى عمله، رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى.