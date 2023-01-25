محافظ أسوان: ممشى أهل مصر نقلة نوعية لم تشهدها عروس المشاتى منذ 60سنة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مشروع ممشى أهل مصر بطول 13 كم يعتبر نقلة نوعية وحضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بمدينة أسوان الجديدة، حيث سيغير الشكل العام لواجهة عروس المشاتى منذ إنشاء الكورنيش القديم من حوالى 60 عاماً.

وأضاف محافظ أسوان، في بيان صحفى، أن المشروع الجديد يضم فى الكورنيش القديم 3 مستويات بطول 4 كم بدءاً من حديقة فريال وحتى نادى كيما طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية ، كما يتضمن إنشاء ممشى علوى وأخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة بها مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل ، بالإضافة إلى ممشى زجاجى بطول 80 متر.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يتماشى مع أعمال تطوير الكورنيش الجديد بطول 9 كم بدءاً من موقف الأقاليم حتى كوبرى أسوان الملجم من خلال التوسعة للطريق ، وعمل حوائط سانده ، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وممشى نموذجى.

وشدد اللواء عطية، على الالتزام في كورنيش النيل الجديد بنفس النموذج الجارى تنفيذه بالكورنيش القديم من المقاعد والمظلات والبرجولات الخشبية وأعمدة الإنارة الديكورية وسلات القمامة والتشجير وألوان الدهانات لتتكامل بذلك البانوراما الجمالية وفقاً للهوية البصرية والرؤية الحضارية التى تم ويتم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية لعاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الإفريقى.



تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بمدينة أسوان (1)



تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بمدينة أسوان (2)



تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بمدينة أسوان (3)



تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بمدينة أسوان (4)



تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بمدينة أسوان (5)



