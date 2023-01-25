محافظة الفيوم: لم يتم رصد أى لحوم مخالفة بالمحال والمطاعم بعد واقعة ذبح الحمير

محمد شعلان

أكد الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي، أن التحقيقات جارية في النيابة العامة لمعرفة مصدر ذبح الحمير في واقعة العثور على مقبرة لهياكل أكثر من 100 حمار مذبوحة وملقاة في منطقة الحامول بمحيط محمية وادي الريان بالفيوم.

وأضاف الدكتور محمد التوني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن محافظ الفيوم وجه مديرية الطب البيطري والتموين وحماية المستهلك لتفقد مطاعم الكباب والكفته والسلاسل التجارية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم في المحال، مؤكدا عدم وجود أو رصد أي لحوم مخالفة في المحال.

وأشار الدكتور محمد التوني، إلى أن واقعة ذبح الحمير تكررت 3 مرات خلال ال3 سنوات الماضية، قائلا: "كل سنة بتحصل هذه الواقعة ومش عارفين السبب الرئيسي ولكن الفيوم من المحافظات القريبة للقاهرة الكبرى وتربطها طرق رئيسية وكل ما يتم رصد هذه الواقعة المؤسفة بنلاقيها على أطراف المحافظة وفي مناطق صحراوي".

يذكر أن الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، ومعاون المحافظ، قال في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أنه وردت شكوى من مواطن إلى مجلس مدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بوجود عدد من الهياكل العظمية لحمير نافقة، بالقرب من منطقة شلالات وادي الريان، وبالانتقال إلى مكان البلاغ الذي رصد فيه المواطن الهياكل العظمية تبين صحة البلاغ.