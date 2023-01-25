اليوم السابع
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محافظة أسوان تستمع لمطالب 30 مواطناً خلال اللقاء الأسبوعى

الأربعاء، 25 يناير 2023 10:29 ص
محافظة أسوان تستمع لمطالب 30 مواطناً خلال اللقاء الأسبوعى جانب من اللقاء
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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استمع اللواء أشرف فؤاد، السكرتير العام لمحافظة أسوان، لمشكلات ومطالب 30 مواطنا ومواطنة ضمن اللقاء الجماهيرى الأسبوعى، وذلك بحضور مديرى الجهات التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان ببحث شكاوى ومطالب المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها وفقاً للإمكانات المتاحة.

وخلال اللقاء، وجه السكرتير العام بالتنسيق مع مبادرة " الناس لبعضهم " لصرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقته لعدد من الحالات لإعانتهم على سد إحتياجاتهم المعيشية والأسرية ، بجانب صرف العلاج والأدوية المجانية لبعض الحالات المرضية.

وكلف اللواء أشرف فؤاد، المختصين لتوفير الأجهزة المنزلية والأثاث اللازم لتجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل فى القطاع الخاص بواسطة مديرية القوى العاملة لعدد من الحالات لتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى لهم .

 

 


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