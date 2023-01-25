محاضرات ثقافية حول سلبيات وإيجابيات ذكرى 25 يناير وأعياد الشرطة.. صور

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، عددا من الأنشطة والمحاضرات والورش لدعم الأطفال، حيث أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان"سلبيات وايجابيات ذكرى 25 يناير" تحدث على محمود عن ثورة يناير وإيجابيات وسلبيات ثورة يناير.

وبجانب ذلك قدمت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "أعياد الشرطة"، حيث تحدث الدكتور قناوى محمد عبدالدايم مسئول المكتبة، عن الشرطة ودورها فى معركة الإسماعيلية ضد الإحتلال وبسالة الشرطة المصرية ومقاومتها ضد الاحتلال وقدمت أعز ما عندها شهداء الوطن والاحتفال بأعياد الشرطة واجب على كل مصرى ومصرية، وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "المواطنة والوحدة الوطنية" تحدث الإعلامى عبد العاطى على عن المواطنة والوحدة الوطنية والدستور المصرى وترسيخ مفهوم المواطنة وأثر المواطنة على الأمن الإجتماعى، بجانب ذلك أعد القصر مجلة حائط عن "ذكرى 25 يناير" تنفيذ أميرة حمودة وسهرى سباق، بالإضافة إلى ذلك أعد دورى ثقافى للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته مقبولة بدوى.

فيما أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس للأطفال قصة توعوية للطلاب بالقرية عن"طاعة الأم" من خلال مسرح العرائس بطريقة سهلة للإستيعاب عند الطلاب أداء محمد جمال، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكى قصة بعنوان"إلا النور يا مولاي" تأليف إبراهيم أبو سعدة سردتها الدكتورة بسنت الصادق، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكى بعنوان "الجارية والخياط" ألقتها ولاء أحمد، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة الطود ورشة أشغال يدوية تعليمية للأطفال نفذتها فايزة أحمد حيث استخدمت الخرز والشمع فى تزيين المنتج النهائى وإظهاره بصورة جميلة.