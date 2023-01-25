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مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات خلال اجتماع اليوم

الأربعاء، 25 يناير 2023 03:08 م
مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات خلال اجتماع اليوم مجلس الوزراء خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:
 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض مملوكتين ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامهما في أنشطة الإنتاج الداجني، الأولى بمساحة 1119.5 فدان، والثانية 3580.1 فدان.
 
و اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 93 التي عقدت بتاريخ 16 يناير 2023، وذلك بعدد 28 موضوعاً. 
 
ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 24 يناير 2022 لعدد 73 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2599 كنيسة ومبنى تابعاً.
 
وفي ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالعملية التعليمية وتحسين جودة جميع الخدمات المقدمة عن طريق القنوات التعليمية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، لتقديم خدمات بث البرامج التعليمية على التليفزيون المصري عن طريق القمر الصناعي المصري نايل سات، وإضافة خدمات جديدة ترتبط بتقديم البث بشكل متكامل يحقق النهوض بجودة المنتج التعليمي.
 
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة، بشارع المنشية ببندر قوص بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح نادي قوص الرياضي، والمقام عليها ملعب ومبنى إداري، بمساحة 8349 م2، وذلك في إطار دعم الدولة للنشاط الرياضي؛ كي يسهم في رعاية طاقات النشء والشباب.

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