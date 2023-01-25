مجلة عسكرية بريطانية: روسيا تزود مالي بدفعة جديدة من المقاتلات والمروحيات

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أعلنت القوات المسلحة المالية أنها أدخلت الخدمة رسميًا دفعة جديدة من الطائرات الحربية والمروحيات الروسية، من بينها مقاتلة هجومية لتنفيذ الضربات الجوية الأرضية من طراز "سوخوي 25" لتحل محل مثيلتها التي تحطمت في أكتوبر من العام الماضي 2022.

وأفادت مجلة "جينز" العسكرية البريطانية بأن القوات المسلحة المالية لم تفصح، في احتفالية أقامتها بتلك المناسبة قبل أيام، عن أعداد الطائرات الحربية الروسية التي استلمتها وأدخلتها الخدمة أخيرًا، غير أن التغطية الإعلامية المحلية للاحتفالية أظهرت اصطفاف خمس طائرات هجومية وتدريبية خفيفة من طراز "إل-39 ألباتروس"، ومقاتلة هجومية من طراز "سوخوي 25"، وطائرتين مروحيتين للنقل من طراز "مي 8" على مدارج مطار "موديبو كيتا" الذي استضاف الحدث.

وأشارت المجلة العسكرية إلى أن جميع الطائرات المعروضة خلت من أية علامات أو إشارات تفيد تبعيتها للقوات المسلحة المالية.

وأوضحت أن 4 من الطائرات الخمس من طراز "إل-39" تم دهانها بدرجتي لون صحراوية للتمويه، بينما الخامسة طليت بدهان داكن للتمويه. وكانت القوات المسلحة المالية نشرت صورًا لطائرتين من هذا الطراز، مما يلمح إلى أنها استلمت 6 طائرات من تلك النوعية.

ولفتت إلى أن القوات المسلحة المالية استلمت الدفعة الأولى من الطائرات الروسية في 9 أغسطس 2022، وتم استعراض أربع طائرات "إل-39" مطلية بدهانات التموية الروسية، ومقاتلة واحدة طراز "سوخوي 25"، ومروحية هجومية من طراز "مي-24 ب"، ومروحية نقل حربية "مي-8 تي".

كانت صور أقمار صناعية قد أظهرت تشكيلة من 6 طائرات "إل-39" في قاعدة حربية متاخمة للمطار قبل أربعة أيام من الاحتفالية الأخيرة.

يذكر أن القوات المسلحة المالية أكدت تحطم مقاتلة روسية "سوخوي 25" في فضاء مطار "جاو" في 4 أكتوبر الماضي، ولقي الطيار وعنصر من المراقبة الأرضية حتفهما في الحادث.