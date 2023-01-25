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متحدث الرئاسة: زيارة الرئيس السيسى للهند فى توقيت هام والجولة مثمرة

الأربعاء، 25 يناير 2023 07:42 م
متحدث الرئاسة: زيارة الرئيس السيسى للهند فى توقيت هام والجولة مثمرة السفير بسام راضى
محمد شعلان

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أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للهند فى غاية الأهمية وفى توقيت مهم يمر به العالم، موضحا أن العلاقات مع الهند تاريخية، وهناك تشابه كبير بين الدولتين في التاريخ والحضارة وتطابق بوجهات النظر.
 
وأضاف السفير بسام راضى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن التوجهات السياسية بين مصر والهند متزنة على مستوى الساحة العالمية، لافتا إلى أن اليوم شهد نشاطا للرئيس مكثف حيث قابل الرئيس السيسي، رئيس الوزراء الهندى.
 
وأشار السفير بسام راضي، إلى أن رئيس وزراء الهند عبر عن تقديره الكبير لقيادة الرئيس السيسي وسياساته في مواجهة الإرهاب والتطرف، واستعادة الاستقرار والأمن في المنطقة، فضلا عن تماسك الدولة وانطلاقها في عجلة التنمية.
 
وتابع: "هناك تقارب كبير شخصي بين الزعيمين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وبالنسبة للتبادل التجاري في ميزان تجاري متوازن بشكل كبير في الاستيراد والتصدير، وفي مجالات كبيرة واعدة في الهند ولقاء الرئيس السيسي مع رئيس وزراء الهند امتد لكل جوانب العلاقات من تعاون عسكري وأمني واقتصادي وفى مجال تكنولوجيا المعلومات".
 
وأوضح، أن الهند متقدمة للغاية في مجال تكنولوجيا المعلومات وواعدة في هذا المجال، مؤكدا أن الزيارة مثمرة ومظاهر الاحتفاء بزيارة الرئيس السيسي كانت كبيرة جدا، وجارى الترتيب لزيارات أخرى ولكن سيتم الإعلان فى حينها.

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