ما هى القطاعات المرتفعة بالبورصة المصرية خلال جلسة الأربعاء؟

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها البنوك بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.7%، يليه قطاعي خدمات النقل والشحن، والعقارات بنسبة 2.5%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.3%، وقفزت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون، ومواد البناء، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، 1.8%، 1.4%، 1.1%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، يليه قطاعي الموارد الأساسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، وزاد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعي الخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.82 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 495.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.2 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.29% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.32%، والعرب على 11.39%، واستحوذت المؤسسات على 29.89% من المعاملات في البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.10%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 157.7 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 126 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 35.8 مليون جنيه، 96.7 مليون جنيه، 157.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 16791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 2924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 20120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 6911 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة.