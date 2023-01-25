ما هو استسقاء الدماغ وعلامات الإصابة به؟

كتبت نهير عبد النبى

استسقاء الدماغي هو تراكم سائل في التجاويف الموجودة في عمق الدماغ وتزيد السوائل المتراكمة حجم البُطينات وتحدث ضغطًا على الدماغ.

وحسب ما ذكره موقع helthy يتدفق السائل النخاعي عادةً من خلال البطينات ويمُر بالدماغ والعمود الفقري. ولكن الضغط الذي يحدثه فرط تراكم السائل النخاعي المرتبط بالاستسقاء الدماغي يمكنه أن يُلحق ضررًا بأنسجة الدماغ مسببًا مجموعة من المشكلات في وظائف الدماغ.

تتباين مؤشرات الاستسقاء الدماغي وأعراضه إلى حد ما وفقًا عمر المريض عند بدء الإصابة بالمرض.

الأعراض الشائعة عند الرضع

-تغيّرات في الرأس

-كبر حجم الرأس بدرجة غير عادية

-زيادة سريعة في حجم الرأس

-انتفاخ أو شد البقعة اللينة (اليافوخ) أعلى الرأس

ظهور علامات وأعراض بدنية

-الغثيان والقيء

-النعاس أو الكسل

-النفور من تناول الطعام

-النوبات المرضية

-تحديق العينين للأسفل

-مشكلات في التوتر العضلي وقوة العضلات

-الأطفال الصغار أو الأطفال الأكبر سنًا

من المؤشرات والأعراض التي قد تصيب الرُضع والأطفال الأكبر سنًا ما يلي:

-الصداع

-ضبابية أو ازدواجية الرؤية

-حركات العين غير الطبيعية

-تضخم رأس الرضيع بصورة غير طبيعية

-الشعور بالنعاس أو الخمول

-الغثيان أو القيء

-اختلال التوازن

-سوء التناسق الحركي

-ضعف الشهية

عوامل الخطر

لا يمكن في كثير من الحالات تحديد سبب الاستسقاء الدماغي ولكن قد تسهم بعض مشكلات النمو أو المشكلات الطبية في الإصابة بالاستسقاء الدماغي أو تحفز حدوثه.

حديثو الولادة

قد تحدث الإصابة بالاستسقاء الدماغي الموجود منذ الولادة (الخِلقي) أو بعد الولادة بفترة قصيرة بسبب أي مما يلي:

-نمو الجهاز العصبي المركزي بشكل غير طبيعي الذي يمكن أن يعوق تدفق السائل الدماغي النخاعي.

-النزيف داخل البطينات، وهو إحدى مضاعفات الولادة المبكرة.

-إصابة الرحم بعدوى، مثل الحصبة الألمانية أو داء الزهري أثناء الحمل، ما قد يسبب التهابًا في أنسجة دماغ الجنين.