لجنة شئون القرى ببنى سويف تتابع انتظام تقديم الخدمات بالمصالح الحكومية

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على ضرورة تفعيل التفتيش الإداري والمتابعة المستمرة على جميع الإدارات والمصالح الخدمية لانضباط سير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة سرعة الاستجابة للشكاوى، والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية ضمن خطة المحافظة في هذا الشأن.

وتابع محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن جهود لجنة شئون القرى الفرعية بالوحدة المحلية ، انتظام سير العمل وتقديم الخدمات بالمصالح الحكومية، والتي أسفرت عن المرور على الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي والطب البيطري والتموين بقرية أبسوج والجمعية الزراعية والوحدة الصحية بقرية صفط العرفا، وكذا الوحدة المحلية والتموين والطب البيطرى والتضامن الاجتماعي بقرية الفنت، والوحدة الصحية والجمعية الزراعية بقرية القضابي، وذلك للوقوف على تقديم الخدمات للمواطنين ، وتذليل العقبات بكافة القطاعات الصحية والاجتماعية والزراعية المقدمة للمواطنين بالقرى، فضلا عن الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف، للتأكد من الانضباط الإداري.



