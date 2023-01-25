ويلينجتون (أ ش أ)

أدى زعيم حزب العمال كريس هيبكنز اليمين الدستورية رئيساً لوزراء نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، عقب استقالة رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، الأسبوع الماضى.

وانتخب حزب العمال، هيبكنز "44 عاماً"، الذى كان وزيراً معنياً بمكافحة كورونا، وكذلك وزيراً للشرطة، من أجل قيادة الحزب والبلاد.

ويأتي ذلك بعد استقالة أرديرن (42 عاماً) على نحو مفاجئ، قائلة إنها "لم يعد لديها المزيد لتقدمه" في ما يتعلق بقيادة البلاد.

وأدى هبكينز اليمين أمام الحاكم العام لنيوزيلندا خلال حفل أقيم في العاصمة ويلينجتون حسبما أفادت قناة فرانس 24 الإخبارية.