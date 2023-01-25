قصة أول مدرسة لتعليم الخطوط العربية فى قنا.. تأسست عام 2006.. صور

قنا صابر سعيد

على مدار أكثر من 16 عاما غرس المشرفين على المدرسة التي أسسها الراحل بدري ثابت ابن قرية المحروسة بمركز قنا، حب الكتابة والخط للدارسين الملتحقين بمدرسة الخط العربي بالقرية التي تسع جنباتها وتفتح ذراعها للجميع من المحبين لتعلم أساليب الخط وإجادته، فقال الرسام بيكاسو إن أقصى ما وصلت إليه في الرسم وجدت الخط العربي قد سبقني إليه منذ أمد بعيد، وقيل أيضًا في حب الخط إنه نزهة العيون وريحانة القلوب ونتاج الفكر ولسان البعد.

ورغم وفاة مؤسس المدرسة منذ سنوات إلا أنها ما زالت تستقبل طلابها ويتعاقب عليها جيلًا بعد جيل منذ إنشائها عام 2006 من الحاصلين على مؤهلات متوسطة وما فوق ذلك وكذلك مؤهل الإعدادية برسوم ضئيلة، وتبدأ الدراسة عصرًا لمدة 3 ساعات أو أكثر، وتضم المدرسة عشرات اللوح المرسومة بخط اليد والتي تحتوي جمل تعريفية عن المدرسة وحكم كتبها الراحل بخط اليد، كما يقام معرض سنوي يعرض لوحات كتبت منذ 16 عاما ولوحات يشارك بها الطلاب والمعلمين حافظ المشرفين على المدرس في إقامة المعرض بكل عام في القرية.

من جانبه، قال محمد ثابت، المشرف الفني بمدرسة الخطوط، إن مدرسة الخطوط العربية أنشأت في عام 2006 بفكرة من حربي ثابت وعدد من أصدقائه بالقرية وبالفعل ظهرت المدرسة للنور بعد الموافقة اللازمة على ذلك، وكانت أول دفعة للمدرسة تحتوي على 230 طالب وطالبة من خريجي دبلومات فنية وطلاب الثانوية العامة وعدد من الموظفين أيضا وكان عدد الفصول 9 فصول وقتها.

وأوضح محمد ثابت، أنه في عام 2021 توفي مؤسس المدرسة ولكن فكرة المعرض السنوي الذي يقام في كل عام مازالت قائمة وتقام بشكل مستمر في كل عام، حيث يحتوي المعرض على لوحات بخط اليد منذ سنوات وكذلك لوحات جديدة ويتم عرضها من خلال المعرض في القرية ويشارك في تنسيقه العشرات من أبناء القرية.

وأشار المشرف الفني للمدرسة، إلي أن المدرسة تقبل الدارسين بدءً من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والشهادات المتوسطة والعليا أيضًا ومدة الدراسة 4 أعوام للحصول على شهادة الدبلوم ثم عامين للتخصص ومعهد الخطوط العربية، والتقديم من بداية العام الدراسي وتقديم الأوراق المطلوبة صورة المؤهل وشهادة الميلاد وصور شخصية وصورة بطاقة وقيمة الاشتراك 250 جنيها للطالب.



كتابة بالأخشاب



لوحة بالمعرض



محمد ثابت مشرف المدرسة



مدرسة الخط العربي بالمحروسة



مدرسة الخطوط العربية



معرض الخط العربي بالمحروسة



معرض الخط العربي