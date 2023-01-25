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قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة حتى لا تقع فريسة للكيانات الوهمية

الأربعاء، 25 يناير 2023 04:30 ص
قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة حتى لا تقع فريسة للكيانات الوهمية وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تواصل الجامعات الخاصة والأهلية إتاحة باب القبول للفصل الدراسى الثانى، وذلك فى ضوء قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أن ينتهى التقدم الخميس الموافق 9/2/2023.
 
وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة، وذلك حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية التى تدعى قبول الطلاب ومنحهم شهادات غير معتمدة من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.
 

وتضم قائمة  الجامعات الخاصة:

1. جامعة 6 أكتوبر.
2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
4. جامعة مصر الدولية.
5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.
6. جامعة الأهرام الكندية.
7. الجامعة البريطانية فى مصر.
8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. 
9. جامعة سيناء.
10. جامعة فاروس بالإسكندرية.
11. جامعة النهضة ببنى سويف.
12. جامعة المستقبل.
13. الجامعة المصرية الروسية.
14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.
15. جامعة هليوبوليس.
16. جامعة الجيزة الجديدة.
17. جامعة دراية بالمنيا.
18. جامعة بدر.
19. جامعة حورس.
20. جامعة المصرية الصينية.
21. جامعة ميريت.
22. جامعة سفنكس.
23. جامعة السلام.
24. جامعة بدر بأسيوط. 
25. جامعة الصالحية الجديدة.
26. جامعة الحياة.
27. جامعة مايو.

 


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