اليوم السابع
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الأربعاء، 25 يناير 2023 02:51 م
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فقرات ترفيهية للأيتام وذوى القدرات الخاصة بمناسبة عيد الشرطة.. صور

الأربعاء، 25 يناير 2023 02:26 م
فقرات ترفيهية للأيتام وذوى القدرات الخاصة بمناسبة عيد الشرطة.. صور يوم ترفيهى للايتام واصحاب الهمم بمناسبة عيد الشرطة
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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نظمت مديريات الأمن حفلات ترفيهية لعددٍ من الأطفال الأيتام وذوى القدرات الخاصة بمقار نوادى الشرطة بمختلف المحافظات بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الــ 71، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع كافة فئات المجتمع ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية التى نفخر بها جميعاً.
 
تضمنت تلك الحفلات عروضاً وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، وتم خلالها توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية على الأطفال لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بتلك الحفلات .  
     
يأتى ذلك استمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية والتواصل مع كافة فئات المجتمع ومشاركتهم الاحتفال بمختلف المناسبات الوطنية.
 
fab86e97-fa42-4026-947b-4d8485536197يوم ترفيهى للايتام واصحاب الهمم بمناسبة عيد الشرطة
 
ff06e38d-f46b-43c3-94fc-7a8636288372يوم ترفيهى للايتام واصحاب الهمم بمناسبة عيد الشرطة
 
يوم ترفيهى للايتام واصحاب الهمم بمناسبة عيد الشرطة
يوم ترفيهى للايتام واصحاب الهمم بمناسبة عيد الشرطة

 


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