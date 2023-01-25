فريق جراحى بمستشفى الأطفال التخصصى يستخرج حبة حمص من القصبة الهوائية لطفلة

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور محمد متولى، فى استخراج جسم غريب "حبة حمص" من القصبة الهوائية لطفلة تبلغ من العمر حوالى 3 سنوات، وكانت الطفلة فى حالة حرجة واحتاجت لجهاز التنفس الصناعي.

وكشفت مستشفى الأطفال التخصصى ببنها، أنه جرى استقبال طفلة تبلغ من العمر حوالى 3 سنوات، تعانى من كحة شديدة ومتواصلة وتعرضها لحالة اختناق، وعقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم تجهيز الطفلة للدخول للعمليات، وتمكن الفريق الجراحى من استخراج "حبة حمص" من القصبة الهوائية للطفلة.

وتابعت المستشفى، أن الطفلة كانت فى حالة حرجة واحتاجت لجهاز التنفس الصناعى، حيث كان قد سبق استئصال فصين من الرئة اليمنى للطفلة، مما كان يصعب الحالة الجراحية أمام الفريق الجراحي.

وتقدمت إدارة المستشفى للفريق الجراحى المكون من الدكتور محمد متولى، والدكتور مصطفى حمد، والدكتور هيثم جمعة، والدكتور محمد سقسافه، والدكتور أحمد الشهاوى، وفريق التخدير الدكتورة رانيا شرف، وفريق أطباء الأطفال الدكتورة بسمة الشيخ، والدكتور محمد فايق، بالشكر على جهودهم، حيث أكدت أن الفرق الجراحية بالمستشفى دائما ترفع راية العمل المتواصل للانتهاء من كافة الجراحات وتقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على المستشفي.







