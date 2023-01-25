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غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيدى الشرطة وثورة يناير

الأربعاء، 25 يناير 2023 09:53 ص
غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيدى الشرطة وثورة يناير حسن شحاتة وزير القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

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أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن غدا الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
 
وأصدرت الوزارة منشورا على مديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة المنشآت الخاصة، موضحة فيه أن يوم غدا الخميس الموافق 26 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك في إطار الحرص على توحيد موعد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد. 
 
وقال وزير القوى العاملة، إن ذلك المنشور يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 355 ) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
 
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.
 
وتقدم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة  التي ضرب فيها رجال الشرطة  أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على أمن الوطن  واستقراره، داعيا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى أرسى قواعدها  الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.

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