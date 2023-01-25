غداً آخر يوم بامتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الصفوف الدراسية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غدا الخميس آخر يوم بامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث تنتهى المديريات والإدارات التعليمية من عقد اختبارات جميع الصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام بالتعليم العام والفنى.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.

وينتهى اليوم الأربعاء طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة من امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث يؤدى الطلاب الاختبارات فى مادة العلوم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم أن نتائج الصفين الرابع والخامس الابتدائي تعلن فى شكل ألوان، أما نتائج باقى الصفوف حتى الثانى الثانوى تعلن فى شكل درجات وليست تقديرات.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم بالصفين الرابع والخامس الابتدائى فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالى :

- اللون الأزرق : يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف ،والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100".

- اللون الأخضر : يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85".

- اللون الأصفر : يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65.

- اللون الأحمر : يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50"

وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى عند تقدير درجات الطالب، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسى ما يلى :

- تحسب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد وفقا لتوزيع الدرجات.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان بالفصلين الدراسيين.