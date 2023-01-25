ظاهرة "الكيت".. طفل يثير جدلا بالعراق بسبب "نقطة" الراقصة

وكالات

مشهد أثار الكثير من الجدل، فى العراق، مع انتشار مقطع فيديو لطفل يلقى بالأموال على راقصة فى أحد الملاهى الليلية، مما دفع إلى حالة من الامتعاض، الممزوج بالتساؤلات حول مدى قانونية دخول الأحداث لمثل هذه الأماكن.

وتأتى حالة الجدل تزامنا مع تفشى ظاهرة "الكيت"، والتى تعنى إلقاء "النقطة" على الراقصات، فى الملاهى الليلية، باللهجة العراقية، فى العديد من المدن العراقية فى الآونة الأخيرة.

ولاحتواء الجدل الثائر، أصدر مجلس القضاء الأعلى فى العراق بيانا أكد فيه أن مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية مخالفة للقانون، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات بصدد القائمين على تلك الملاهى ومن يرتادوها ويرتكبون المخالفات القانونية بها.

وعقب انتشار المقطع، أعلنت السلطات الأمنية فى العراق تنفيذها حملة تقص وبحث عن ذلك الطفل الذى ظهر فى الفيديو المصور.