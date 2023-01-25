طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة ينتهون اليوم من امتحانات الترم الأول بمادة العلوم

كتب محمود طه حسين

ينتهى اليوم الأربعاء طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة من امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يؤدى الطلاب الاختبارات فى مادة العلوم.

وناشد أولياء أمور الطلاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتصدى لمحاولة الغش وتصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش الإلكترونى، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحين أنه منذ انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول وتم نشر أسئلة امتحانات جميع المواد عبر جروبات الغش.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع ومحاسبة كل مخطئ.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.