طلاب الثانى الثانوى بالوادى الجديد ينتظمون على منصة الجبر والفرنساوى

وكان طلاب الصف الأول الثانوى أنهوا امتحانات الفصل الدراسى الأول، أمس الثلاثاء حيث أدى الطلاب الامتحان بمادتى الفيزياء ( الفترة الأولى ) والفلسفة ( الفترة الثانية )، حيث جرى متابعة منظومة العمل بالتواصل المستمر مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات مع التوجيه المستمر بتوفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الإمتحانات بعيد عن أى قلق

وفى سياق متصل ترأس معاذ، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بحضور جميع الأعضاء، وخلال متابعته مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، واطمأن على إنتظام جميع الطلاب بلجان الامتحانات وعدم وجود أى مشكلات قد تعرقل سير العمل .

ووجه معاذ بضرورة المتابعة اللحظية مع غرفة العمليات بالمديرية لحظة بلحظة على مدار الساعة وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها بشكل فورى، مشيراً إلى أن اليوم الثلاثاء ، يسدل الستار عن امتحانات الشهادة الإعدادية( عام ومهنى ) فيما تختتم أعمال امتحانات مدارس اللغات غد الأربعاء.