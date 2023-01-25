طب بنها: 36 قافلة طبية بقري القليوبية وفحص 8201 سيدة بمبادرة صحة المرأة

أصدر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب جامعة بنها بمحافظة القليوبية، تقريرا حول الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين في مجال الصحة والمبادرات خلال عام 2022م، في كافة المحاور والمجالات، حيث كشف التقرير أن القطاع نجح في توقيع 14 بروتوكول تعاون بين مديريات الشباب والرياضة والصحة والتضامن والقوي العاملة والأكاديمية الطبية العسكرية وجامعة يوهان ورأس الخيمة وجامعة الرازي وكلية الطب بجامعة بنها الأهلية، كما قام بتطبيق 20 مبادرة رئاسية منها 100 مليون صحة للطفل والمرأة وكبار السن وذوي الهمم.

وفي مجال القوافل الطبية التي توفر كافة التخصصات، بالإضافة إلى توفير الأدوية والأشعة والتحاليل وإجراء العمليات بمستشفى بنها الجامعي، تم تنفيذ 36 قافلة طبية، منها 21 لقري حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية، و15 أخرى خارج قرى حياة كريمة، تم توجيهها للقرى الأكثر احتياجا في محافظة القليوبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي مجال مبادرات دعم صحة المرأة تم خلالها الكشف على 8201 سيدة.

وتابع التقرير، أنه تم العمل على زيادة عدد الوحدات ذات الطابع الخاص من 5 وحدات في عام 2021 إلى 10 وحدات في عام 2022، كما أنه جاري اعتماد معامل التحاليل ذات التخصص الدقيق ومعمل تحاليل السموم والمخدرات من قبل الـ"ايجاك".

وكشف التقرير، أن معدل التردد على المستشفيات الجامعية 350000 مواطن، كما ساهم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تجديد اعتماد كلية الطب بنها من قبل هيئة الجودة والاعتماد بوزارة التعليم العالي وكان للجنة المشاركة المجتمعية دور هام.

وقالت الدكتور نرمين عدلي وكيل كلية طب بنها لشئون خدمة البيئة والمجتمع، إن القطاع جزء من مجتمع الكلية والجامعة الذي يحرص على تنفيذ المبادرات الرئاسية وخاصة في القطاع الطبي وإشعار المواطنين بمحافظة القليوبية بحجم الإنجازات بها وأشادت بجهود الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد الكلية في تقديم الدعم لإنجاز العديد من الملفات.