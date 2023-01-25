ضبط 2 طن لانشون ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى مخزن بـ6 أكتوبر

كتبت – مرام محمد

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار متابعة الأسواق وتكثيف الرقابة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين بالجيزة لضبط أى مخالفات خاصة بتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية وحجب للسلع الخاصة بمنظومة الدعم.

وأكد المحافظ على أن المحافظة لن تدخر جهداً فى الكشف عن أية ممارسات من شأنه تهديد الأمن الغذائى للمواطنين بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات فى هذا الشأن.

وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطب البيطرى من ضبط مخزن يتبع أحد مصانع اللحوم بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لتخزينه كمية قدرها 2 طن لانشون ومصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء صلاحيتها والتى كانت معدة للتداول بالأسواق.

وعلى الفور تم غلق وتشميع المخزن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهة المالكة له ومصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ اللازم بشأنها.

وكانت أجهزة المحافظة بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين قد تمكنت من ضبط 2373 قضية تموينية متنوعة خلال شهر ديسمبر الماضي، بإجمالى مضبوطات حوالى 647 طنًا، وذلك فى إطار الحملات التى شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحى زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتى شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففى مجال الغش التجارى والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 36 قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات حوالى 138 طنًا و8640 الف لتر عبارة عن زيوت طعام وارز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم واسماك وكفتة وحواوشى ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق واعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاى ومخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سودانى وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصه وخل تفاح وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



ضبط 2 طن لانشون ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى



ضبط 2 طن لانشون ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى فى مخزن بـ6 أكتوبر



ضبط 2 طن لانشون غير صالح للاستهلاك الأدمى فى مخزن بـ6 أكتوبر



ضبط لانشون ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى فى مخزن بـ6 أكتوبر



ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى فى مخزن بـ6 أكتوبر