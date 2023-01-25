ضبط كميات مواد صباغة نسيج مجهولة المصدر داخل مصنع فى العاشر من رمضان

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 450 كيلو مواد مجهولة المصدر تستخدم في صباغة النسيج داخل أحد المصانع بالعاشر من رمضان، ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشو الإدارة بالمرور اليوم على المصانع والأنشطة التجارية بدائرة الادارة وتحررت المحاضر الأتية: تحرير المحضر رقم 164 جنح ثان العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع النسيج بالمدينة لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 3 براميل مادة (تستخدم فى صباغة الشرائح النسيجية) زنة البرميل 150 كيلو بإجمالى وزن 450 كيلو من تلك المادة مجهولة المصدر (بدون بيانات أو فواتير دالة على مصدرها) على ذمة المحضر.

تحرير محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمى، و تحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.