صور وفيديو.. العالم هذا المساء.. احتفاء كبير بزيارة الرئيس السيسي التاريخية إلى الهند.. ظهور نجوم مانشستر يونايتد بأسطول سيارات فى مقر التدريبات.. الإطلالات الغريبة للمشاهير تتصدر أسبوع الموضة العالمي فى باريس

وكالات

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احتفاء كبير بزيارة الرئيس السيسي التاريخية إلى الهند

احتفى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ديلهى، ونشر مقطع فيديو له على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به "تويتر"، معلقًا: يسرني الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي وإجراء محادثات معه لتعزيز التعاون بين الهند ومصر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دار الضيافة الحكومى "قصر حيدر آباد" بنيودلهى لإجراء مباحثات على مستوى القمة مع "ناريندرا مودى" رئيس الوزراء الهندى.

Delighted to welcome President Abdel Fattah el-Sisi and hold talks with him to boost cooperation between India and Egypt. @AlsisiOfficial pic.twitter.com/BG9AnVWSuO — Narendra Modi (@narendramodi) January 25, 2023

ظهور نجوم مانشستر يونايتد بأسطول سيارات فى مقر التدريبات

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن سيارات نجوم مانشستر يونايتد، بمقر تدريبات كارنجتون التابع للنادى الإنجليزى، حيث يقتنى نجوم الفريق سيارات فارهة ظهروا بها قبل تدريبات الشياطين الحمر.

وبدأ مانشستر يونايتد في العودة تدريجيًا إلى المنافسة في الكرة الإنجليزية بعد تراجع كبير في السنوات الماضية، وعلى الرغم من ابتعاده عن منصات التتويج في الفترة الماضية إلا أنه تربع على قائمة أكثر الأندية قيمة مالية فى الدورى الإنجليزى الممتاز وفقاً لدراسة حديثة أجرتها شبكة "سبورتيكو" العالمية، بفارق مليار جنيه إسترلينى عن أقرب منافسيه حتى الآن.



سيارة ماجواير لاعب مانشستر يونايتد

سيارة راشفورد

سيارة رافائيل فاراني

سيارة كاسيميرو

الإطلالات الغريبة للمشاهير تتصدر أسبوع الموضة العالمي فى باريس

حرص العديد من المشاهير على حضور أسبوع الموضة فى باريس 2023، لموسم الربيع والصيف، وقد ظهر البعض بإطلالات غريبة، والتى أثارت الجدل بين الحاضرين، وأصبحت حديث مواقع التواصل الإجتماعى