وأوضحت الصحيفة البريطانية أن شرطة أستراليا الغربية أصدرت نداءً لضباط الشرطة في المملكة المتحدة وأيرلندا ونيوزيلندا للانضمام إليها قبل أربعة أشهر - وتقول إنها شهدت منذ ذلك الحين "عددًا كبيرًا" يتقدم بطلب من الشرطة البريطانية، وأن الامتيازات التي يتم تقديمها لهم تشمل راتبًا أوليًا قدره 47000 جنيه إسترليني وإجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة ستة أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة الاسترالية أنها تلقت حوالي 750 طلبًا حتى الآن؛ بينها 555 طلبًا من إنجلترا.

وأشاد قائد الشرطة في غرب استراليا، وفق الصحيفة البريطانية، بالمجندين السابقين في شرطة العاصمة البريطانية، وقال: "بدأت قوة شرطة غرب أستراليا حملة توظيف دولية في أكتوبر، ومنذ ذلك الحين تلقينا حوالي 750 طلبًا. أنا شخصياً أدرك أن عددًا من هذه الطلبات يأتي من ضباط من شرطة العاصمة وأتمنى لهم كل التوفيق في هذه العملية".

وأضاف "غرب أستراليا مكان رائع للعيش والعمل كضابط شرطة - إنه مليء بالجمال الطبيعي والطقس الرائع، ومجتمع رائع يدعم الشرطة."