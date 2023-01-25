وقالت الهيئة – في بيان على موقعها الالكتروني - إن عشرات من العاملين في شبكة هيئة السكك الحديدية يعملون على إصلاح الخط في أسرع وقت ممكن، داعية جميع المسافرين القادرين على تأجيل رحلاتهم المخطط لها اليوم بإلغائها.

ومن جانبه، ندد كليمان بون وزير النقل الفرنسي، بهذا "العمل الكيدي" مؤكدا أنه يجب إدانته ومعاقبة فاعله. وأشار إلى هذا الحادث "استثنائي وخطير للغاية".

وكانت المتحدثة باسم هيئة السكة الحديدية قد صرحت بأن هناك توقفا كاملا لحركة القطارات على مدار اليوم من محطة "الشرق" بباريس للرحلات الطريلة إثر نشوب حريق أدى إلى تعطل جميع خطوط المحطة مؤكدة أن الهيئة قدمت شكوى لفتح التحقيقات حول الحريق الذي نشب في نظام تحويل في محطة "فير سور مارن" بالقرب من باريس.

ووفقا لأرقام هيئة السكك الحديد الفرنسية عام 2019، فإن حوالي 41 مليون شخص يسافرون عبر محطة Gare de l'Est كل عام، وهي تعد واحدة من ست محطات باريسية رئيسية تخدم شرق فرنسا، بالإضافة إلى الوجهات الدولية، مثل ألمانيا ولوكسمبورج.