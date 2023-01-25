سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 25-1-2023 بالبنوك فى مصر

وقرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر غدا الخميس الموافق 26 يناير، بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وأوضح البنك - في بيان له - أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 29 يناير الجاري.