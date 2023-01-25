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سبأ الذنيبات "أول أردنية" تقود طائرة حربية من طراز F16 .. صور

الأربعاء، 25 يناير 2023 10:09 م
سبأ الذنيبات "أول أردنية" تقود طائرة حربية من طراز F16 .. صور أول أردنية تقود طائرة حربية من طراز F16
كتب أحمد جمعة

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حلقت في سماء المملكة الأردنية الهاشمية، الأربعاء، "أول امرأة أردنية" من سلاح الجو الملكي الملازم الطيار سبأ الذنيبات بقيادة بطائرة حربية مقاتلة (- F16) من قاعده الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أردنية.

وقال قائد سلاح الجو الملكي الأردنى العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات إن هذا الإنجاز هو تكريس لدعم الملك عبدالله الثاني لدور المرأة الأردنية بشكل عام والمرأة العسكرية بشكل خاص وباهتمام مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بها.

وأضاف أن ملك الأردن خاطب المرأة الأردنية بكلمات داعمة "لا تهبن المشاركة وتقدمن للأمام"، باعتبارهن أولوية لتقدم الوطن ورفعته.

الملازم الذنيبات هي "أول فتاة تقود طائرة مقاتلة على مستوى القوات المسلحة الأردنية"، وفق الجيش العربي الأردني.

أول أردنية تقود طائرة حربية
أول أردنية تقود طائرة حربية

 


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