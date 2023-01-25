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زيلينسكي: دعم كييف بدبابات إبرامز خطوة نحو النصر

الأربعاء، 25 يناير 2023 09:46 م
زيلينسكي: دعم كييف بدبابات إبرامز خطوة نحو النصر زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إن دعم كييف بدبابات إبرامز خطوة نحو النصر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمرا صحفيا، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، للإعلان عن دعم جديد لأوكرانيا، وقال جو بايدن: "قمت باتصالات مع قادة أوروبا لتكثيف دعم كييف".

 

وأضاف جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم 31 دبابة أبرامز لأوكرانيا، موضحا أن إرسال دبابات أبرامز سيعزز من قوة أوكرانيا.

 

وتابع الرئيس الأمريكي: "نرحب بإرسال ألمانيا دبابات ليوبارد - 2 لكييف"، مشيرا إلى أن نشر دبابات أبرامز فى أوكرانيا سيحتاج لوقت.

 

وقال جو بايدن، إن ألمانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت، موضحا أن الرئيس الروسى فلاديمير كان يراهن على تقسيم الناتو ولن يحدث.

 

وتابع الرئيس الأمريكى: "نجدد التزامنا مع حلفائنا لمساعدة أوكرانيا"، لافتا إلى أن أوكرانيا لم تهدد روسيا والحرب غير مبررة.

 

 


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