روسيا تحذر من استخدام اليورانيوم في قذائف دبابات "ليوبارد - 2"

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قال رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا، كونستانتين جافريلوف، إن استخدام كييف لقذائف اليورانيوم من دبابات "ليوبارد - 2 " الألمانية، سيعتبر استخداما للقنابل النووية القذرة، محذرا كييف وحلفاؤها الغربيون من عواقب استخدام اليورانيوم في قذائف هذه الدبابات.



وأضاف جافريلوف - خلال الجلسة العامة لمنتدى التعاون الأمني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء "إننا نعلم أن دبابة (ليوبارد–2)، قادرة على إطلاق قذائف (برادلي) و(ماردر) الخارقة للدروع، ونعلم أنه يمكن تثبيت رؤوس يورانيوم على قذائفها، وإذا ما تم استخدامها فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تلوث البيئة، كما حدث في يوغوسلافيا والعراق".



انت الحكومة الألمانية قد أعلنت -في وقت سابق اليوم- أنها ستمد أوكرانيا بـ 14 دبابة "ليوبارد–2"، وأنها سترفع قيود التصدير، كي تتمكن الدول الأخرى التي تمتلك دبابات "ليوبارد-2" من إمداد أوكرانيا بها من ترسانتها الخاصة.