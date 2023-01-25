رفع علم مصر على سارى تمثال السادات وسط مدينة العريش.. صور

شهد ميدان الرفاعى وسط مدينة العريش على ساحل شمال سيناء، رفع علم مصر على سارى تمثال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بوسط الميدان، بالتزامن مع تواصل مبادرات يقوم بها المجتمع المدنى لتنظيف وتجميل الشوارع والميادين.

وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أنه فى ظل الانفراجة التى تعيشها المحافظة وخاصة مدينة العريش، وذكرى احتفالات ثورة يناير، وتزامنا مع العيد القومى الـ71 لرجال الشرطة المصرية الشرفاء الصامدين فى الشوارع والميادين يدافعون عن مصر ويحمون أمنها واستقرارها، تم تنفيذ مراسم عودة رفع العلم وسط الميدان بحضور أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش.

وتم رفع علم مصر على سارى تمثال الزعيم الراحل محمد أنور السادات والذى يزين وسط ميدان الرفاعى، وسط حضور كثيف من المواطنين ابتهاجا برفع العلم.

وقال اسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، أنه يواصل أهالى مدينة العريش تحت إشراف مجلس المدينة تنفيذ مبادرة " العريش جميلة " والتى تشمل تنظيف الشوارع ورفع الركام بمعدات وفرها رجال أعمال، ودهان وتجميل شوارع، والانتهاء من تنظيف وتجميل ميدان أبو بكر الصديق بقطاع غرب المدينة.

يذكر أنه شهدت مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد بشمال سيناء حملات تطوعية بالتعاون مع مجالس المدن لتنظيف وتجميل الشوارع بإطلاق 3 مبادرات تحمل أسماء المدن وهى " معا نبنى بلدنا "، و"الشيخ زويد تبتسم"، و" العريش جميلة ونظيفة".

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، تواصل أعمال حملة النظافة بمبادرة " معا نبنى بلدنا"، ويشارك فيها شباب بجهود تطوعية ويقوم مجلس المدينة بتوفير معدات معاونة لهم، وتم تنظيف وتجميل الشارع الرئيسى لمدينة بئر العبد.

واعلن مجلس مدينة الشيخ زويد أنه فى إطار مبادرة أهلية ينفذها المجتمع تحت عنوان " الشيخ زويد تبتسم"، وتابع سعيد ابو عرادة رئيس المدينة وصالح ابوهولى سكرتير المبادرة انطلاق وتنفيذ المبادرة بحضور رموز ومشايخ المنطقة، وبدأ العمل برفع مخلفات الطرق الرئيسية للمدينة والطريق الدولي.

وشهدت مدينة العريش تواصل تنفيذ مبادرة " العريش جميلة ونظيفة"، والتى شارك فيها رجال أعمال بتوفير معدات وسيارات نقل للتخلص من كافة المخلفات بشوارع المدينة ودهان الأعمدة والأرصفة، وبدورهم ساند العمل بجهود تطوعية مجموعات من الأهالى يقومون بأعمال دهان وتنظيف فى شوارع أحياء "المساعيد"، و"أبوصقل".

قال إبراهيم الكاشف أحد السكان القائمين على تنظيم المبادرة بحى المساعيد، أنه تم الانتهاء من دهان جميع الشوارع الرئيسية من أعمدة الإنارة وجارى دهان الأرصفة باللون الابيض والأسود بعد رفع الرمال من قبل مجلس مدينة العريش ومجهود سكان الحى.

اضاف أن جميع ما يقوم به الأهالى هو جهد مجتمعى تعاون فيه الجميع، بينهم تجار وسكان وشباب ومقاولين، لافتا أن الأهالى يعملون بيدهم بجانب بعضهم البعض وبإمكانيات بسيطة ولكنهم استطاعوا خلال أيام قليلة تغيير وجه المنطقة للأجمل.

وتابع انهم يواصلون ويحققون حلمهم بتنفيذ مجسمات فى ميادين الحى تخلد أرواح الشهداء، وتصبح مكان وملتقى للأجيال القادمة لتتعرف على تاريخ كل من قدم دور وطنى من آبائهم.